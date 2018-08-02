НБУ погодив призначення чеха Петра Крумханзла головою Приватбанку

Національний банк погодив призначення головою правління Приватбанку чеха Петра Крумханзла (Petr Krumphanzl).

"Сьогодні правління НБУ погодило пана Крумханзла на посаду голови правління Приватбанку", - повідомляє прес-служба Нацбанку.

Раніше в Приватбанку виконувачем обов'язків голови правління була Галина Пахачук (після того, як в липні 2017 звільнився Олександр Шлапак).

Пошуком голови правління та фінансового директора банку займалася рекрутингова компанія Amrop Executive Search Ukraine.

27 листопада наглядова рада Приватбанку призначила фінансовим директором - заступником голови правління Анну Самаріну і перевів Галину Пахачук на посаду першого заступника голови правління.

Як повідомлялося, Крумханзл з 2004 по 2008 працював в чеському Raiffeisenbank операційним директором; з 2008 по 2011 працював в Україні в "Райффайзен Банку Аваль" операційним директором.

З 2011 по 2013 працював у компанії Interim Management & Consulting, з 2013 по 2016 головним операційним директором у словенській філії австрійської компанії Heta Asset Resolution.

Останнє місце роботи - головний операційний директор (Chief Operating Officer) в китайському Home Credit China (травень 2016 до нині).

Крумханзл за освітою математик, але з недавнього часу в Україні дозволено керувати банками людям без профільної освіти (економіка, менеджмент і право). У законодавстві тепер прописана вимога "професійної придатності" керівника банку. Вона визначається як сукупність знань, професійного та управлінського досвіду особи, необхідних для належного виконання посадових обов'язків керівника банку з урахуванням бізнес-плану і стратегії банку, а також функціонального навантаження і сфери відповідальності конкретного керівника банку.

Нагадаємо, що попередній голова правління Приватбанку Олександр Шлапак звільнився 20 липня 2017 року. Відтоді його обов'язки виконує Галина Пахачук, заступник голови правління Приватбанку. Пізніше Приватбанк найняв компанію з підбору управлінського персоналу Amrop Executive Search Ukraine, яка повинна була знайти кандидатів на посаду голови правління (головного виконавчого директора) і першого заступника голови (фінансовий директор).

21 грудня 2016 року Приватбанк перейшов у державну власність, оскільки попередні власники довели його до неплатоспроможності.