НБУ показав новий дизайн банкноти в 20 гривень
Спочатку випустять близько п'яти мільйонів штук купюр цим номіналом, пише ТСН.
У дизайні основні мотиви оформлення банкноти майже не змінилися - залишилися портрет письменника Івана Франка, зображення Львівської опери. Також купюра зберегла колір - зелений.
Фото: НБУ
Після введення в обіг нових 20-гривневих банкнот громадянам не потрібно буде обмінювати банкноти попереднього зразка на нові, зазначили в НБУ. Оновленими банкнотами регулятор поступово заміщуватиме зношені та пошкоджені 20-гривневі банкноти зразка 2003 року.
Оновлення банкнот гривні Національний банк розпочав з банкнот номіналом 100 гривень зразка 2014 року (в обігу – від березня 2015-го) та 500 гривень зразка 2015 року (в обігу – від квітня 2016-го).
Нагадаємо, що Національний банк України планує поступово замінити банкноти номіналами 1, 2, 5 і 10 гривень монетами відповідних номіналів.
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