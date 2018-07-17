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НБУ показав новий дизайн банкноти в 20 гривень

Купюра зберегла колір - зелений
Національний банк України презентував банкноту 20 гривень зразка 2018 року. Її введуть в обіг 25 вересня цього року.
НБУ показав новий дизайн банкноти в 20 гривень Фото: НБУ

Спочатку випустять близько п'яти мільйонів штук купюр цим номіналом, пише ТСН.

У дизайні основні мотиви оформлення банкноти майже не змінилися - залишилися портрет письменника Івана Франка, зображення Львівської опери. Також купюра зберегла колір - зелений.


Фото: НБУ

Після введення в обіг нових 20-гривневих банкнот громадянам не потрібно буде обмінювати банкноти попереднього зразка на нові, зазначили в НБУ. Оновленими банкнотами регулятор поступово заміщуватиме зношені та пошкоджені 20-гривневі банкноти зразка 2003 року.

Оновлення банкнот гривні Національний банк розпочав з банкнот номіналом 100 гривень зразка 2014 року (в обігу – від березня 2015-го) та 500 гривень зразка 2015 року (в обігу – від квітня 2016-го).

Нагадаємо, що Національний банк України планує поступово замінити банкноти номіналами 1, 2, 5 і 10 гривень монетами відповідних номіналів.

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17 07 2018 12:18
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