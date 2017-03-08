Нацбанк поновив список банківських операцій, які не підлягають оподаткуванню
"Національний банк вважає, що оновлений перелік дозволить банкам коректно відносити окремі операції до таких, які віднесено до послуг з РКО та не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість. Це також допоможе банкам уникнути помилок і нарахувань штрафних санкцій при проведенні перевірок органами Державної фіскальної служби", - йдеться в опублікованому сьогодні постанові НБУ.
Згідно з ухваленою постановою, до таких видів операцій віднесено: відкриття/закриття рахунків клієнтів банків (фізичних та юридичних осіб) у національній та іноземній валютах; документальне оформлення чи підтвердження розрахунків клієнтів; проведення розрахунків клієнтів; операції, що забезпечують виконання розрахунків або є їх складовою частиною; операції з касового обслуговування клієнтів; операції зі спеціальними платіжними засобами; операції з векселями, операції з електронними грошима.
Нагадаємо, Національний банк України зберіг облікову ставку на рівні 12,5% річних.
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