НБУ посилив контроль за валютними операціями, щоб зупинити відтік капіталу до Росії

Національний банк України посилив заходи для недопущення відпливу капіталу до Російської Федерації як держави-агресора.

"Відтепер НБУ матиме право відмовляти у видачі індивідуальних ліцензій на здійснення окремих валютних операцій, якщо виявить в поданих документах інформацію про те, що учасником або особою, на користь чи в інтересах якої проводиться ця операція, є особа, яка має місцезнаходження у країні, що визнана державою-агресором", - йдеться у постанові НБУ від 21 лютого 2017 року №12.

Верховна Рада визнала Російську Федерацію державою-агресором 27 січня 2015 року .

Зміни набувають чинності з 23 лютого 2017 року.

Раніше Держдума РФ підтримала у першому читанні законопроект, який може обмежити грошові перекази з території Росії на територію України, здійснювані за допомогою іноземних платіжних систем.

Нагадаємо, напередодні Національний банк оголосив про продовження поступового пом'якшення тимчасових валютних обмежень.