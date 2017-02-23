НБУ посилив контроль за валютними операціями, щоб зупинити відтік капіталу до Росії
"Відтепер НБУ матиме право відмовляти у видачі індивідуальних ліцензій на здійснення окремих валютних операцій, якщо виявить в поданих документах інформацію про те, що учасником або особою, на користь чи в інтересах якої проводиться ця операція, є особа, яка має місцезнаходження у країні, що визнана державою-агресором", - йдеться у постанові НБУ від 21 лютого 2017 року №12.
Верховна Рада визнала Російську Федерацію державою-агресором 27 січня 2015 року .
Зміни набувають чинності з 23 лютого 2017 року.
Раніше Держдума РФ підтримала у першому читанні законопроект, який може обмежити грошові перекази з території Росії на територію України, здійснювані за допомогою іноземних платіжних систем.
Нагадаємо, напередодні Національний банк оголосив про продовження поступового пом'якшення тимчасових валютних обмежень.
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