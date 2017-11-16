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НБУ позичив одному з комерційних банків 3 млрд гривень

Гроші виділено на підтримку ліквідності
Національний банк 15 листопада видав одному з комерційних банків 3 млрд грн рефінансування для підтримки ліквідності.
НБУ позичив одному з комерційних банків 3 млрд гривень Фото: з вільних джерел

"15 листопада відбувся черговий тендер з рефінансування банків, за результатами якого задоволено заявку одного банку на загальну суму 3 млрд грн під процентну ставку в розмірі 15,50% річних", - йдеться на сайті регулятора.

Нацбанк не вказує, яка саме фінустанова отримала рефінансування.

Нагадаємо, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виявив в ході роботи в збанкрутілих банках порушення законодавства більш ніж на 434,5 млрд грн.
 

 

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16 11 2017 15:59
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