БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНаціональний банк 15 листопада видав одному з комерційних банків 3 млрд грн рефінансування для підтримки ліквідності.
Нагадаємо, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виявив в ході роботи в збанкрутілих банках порушення законодавства більш ніж на 434,5 млрд грн.
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НБУ позичив одному з комерційних банків 3 млрд гривень
Гроші виділено на підтримку ліквідності
Фото: з вільних джерел
"15 листопада відбувся черговий тендер з рефінансування банків, за результатами якого задоволено заявку одного банку на загальну суму 3 млрд грн під процентну ставку в розмірі 15,50% річних", - йдеться на сайті регулятора.
Нацбанк не вказує, яка саме фінустанова отримала рефінансування.
Нагадаємо, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виявив в ході роботи в збанкрутілих банках порушення законодавства більш ніж на 434,5 млрд грн.
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