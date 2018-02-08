Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

НБУ продав банкам 100 мільйонів доларів

Курс відсікання був встановлений на рівні 27,0101 гр
Національний банк 2 серпня провів аукціон з продажу валюти і задовольнив заявки банків на загальну суму 100 мільйонів доларів.
НБУ продав банкам 100 мільйонів доларів Фото: AFP

На аукціон об'ємом до 100 млн доларів було подано 44 заявки на загальну суму 124,2 млн ​​доларів, йдеться в даних НБУ.

Курс відсікання був встановлений на рівні 27,0101 грн. Середньозважений курс за підсумками аукціону становив 27,0062 грн.

Востаннє Нацбанк проводив аукціон з продажу валюти 31 липня. Тоді Нацбанк задовольнив заявки на загальну суму 28,1 млн доларів. Середньозважений курс за підсумками аукціону становив 26,8611 грн.

Нагадаємо, в Нацбанку пояснили, з чим пов'язана девальвація гривні, яка спостерігається в останні два тижні.

Як відомо, на девальвацію гривні протягом останніх тижнів вплинули перерахування дивідендів за кордон і вихід нерезидентів з ОВДП.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 08 2018 21:24
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет"

Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.