НБУ продав банкам 100 мільйонів доларів

Курс відсікання був встановлений на рівні 27,0101 гр

Національний банк 2 серпня провів аукціон з продажу валюти і задовольнив заявки банків на загальну суму 100 мільйонів доларів.

На аукціон об'ємом до 100 млн доларів було подано 44 заявки на загальну суму 124,2 млн ​​доларів, йдеться в даних НБУ.

Курс відсікання був встановлений на рівні 27,0101 грн. Середньозважений курс за підсумками аукціону становив 27,0062 грн.

Востаннє Нацбанк проводив аукціон з продажу валюти 31 липня. Тоді Нацбанк задовольнив заявки на загальну суму 28,1 млн доларів. Середньозважений курс за підсумками аукціону становив 26,8611 грн.

Нагадаємо, в Нацбанку пояснили, з чим пов'язана девальвація гривні, яка спостерігається в останні два тижні.