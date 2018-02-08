БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНаціональний банк 2 серпня провів аукціон з продажу валюти і задовольнив заявки банків на загальну суму 100 мільйонів доларів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НБУ продав банкам 100 мільйонів доларів
Курс відсікання був встановлений на рівні 27,0101 гр
Фото: AFP
На аукціон об'ємом до 100 млн доларів було подано 44 заявки на загальну суму 124,2 млн доларів, йдеться в даних НБУ.
Курс відсікання був встановлений на рівні 27,0101 грн. Середньозважений курс за підсумками аукціону становив 27,0062 грн.
Востаннє Нацбанк проводив аукціон з продажу валюти 31 липня. Тоді Нацбанк задовольнив заявки на загальну суму 28,1 млн доларів. Середньозважений курс за підсумками аукціону становив 26,8611 грн.
Нагадаємо, в Нацбанку пояснили, з чим пов'язана девальвація гривні, яка спостерігається в останні два тижні.
Як відомо, на девальвацію гривні протягом останніх тижнів вплинули перерахування дивідендів за кордон і вихід нерезидентів з ОВДП.
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