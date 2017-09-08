БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНаціональний банк зміцнив офіційний курс гривні на 9 серпня на 5 копійок та встановив його на рівні 25,73 за долар.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НБУ продовжує зміцнювати офіційний курс гривні
Курс гривні - 25,73 за долар
Фото: wosir.ua
Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,4 гривні за євро.
За 10 російських рублів дають 4,2896 гривні, - йдеться в даних Нацбанку.
Нагадаємо, Міжнародна фінансова корпорація (IFC) вперше в історії України отримала кредит в українській національній валюті від Райффайзен Банку Аваль (Київ).
Зазначимо, що Міжнародні резерви України на початок липня становили $17,97 млрд, що на 2% більше, ніж місяцем раніше.
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