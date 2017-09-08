НБУ продовжує зміцнювати офіційний курс гривні Курс гривні - 25,73 за долар

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 9 серпня на 5 копійок та встановив його на рівні 25,73 за долар.

Фото: wosir.ua

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