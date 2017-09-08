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НБУ продовжує зміцнювати офіційний курс гривні

Курс гривні - 25,73 за долар
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 9 серпня на 5 копійок та встановив його на рівні 25,73 за долар.
НБУ продовжує зміцнювати офіційний курс гривні Фото: wosir.ua

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,4 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,2896 гривні, - йдеться в даних Нацбанку.

Нагадаємо, Міжнародна фінансова корпорація (IFC) вперше в історії України отримала кредит в українській національній валюті від Райффайзен Банку Аваль (Київ).

Зазначимо, що Міжнародні резерви України на початок липня становили $17,97 млрд, що на 2% більше, ніж місяцем раніше.

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09 08 2017 09:38
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