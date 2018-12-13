НБУ продовжив вимогу про обов’язковий продаж 50% валютної виручки
"Продаж буде здійснюватися без доручення клієнта і виключно наступного робочого дня після дня зарахування таких надходжень на розподільчий рахунок", - повідомили в Нацбанку.
На початку квітня 2017 року Нацбанк знизив частку отриманої експортером валютної виручки, яка підлягає обов’язковому продажу, з 65% до 50%. Наразі ж регулятор не став змінювати цей норматив.
Водночас, зазначається, що починаючи з 7 лютого в Україні запровадять валютні пом’якшення. Зокрема, буде спрощено здійснення інвестицій за кордон та купівлю валюти клієнтами банків.
Зазначимо, що в Україні діє нормативне правило, яке зобов’язує всі компанії, які отримують виручку в іноземній валюті (долари, євро, золото) продавати половину цієї виручки на міжбанківському ринку, обмінюючи її на гривні. Це правило запровадили для того, аби у більшій мірі контролювати курс валют та уникати його різких та непередбачуваних скачків.
Нагадаємо, Національний банк оприлюднив проект структури валютного регулювання, яке набуде чинності 7 лютого 2019 року разом з введенням в дію закону "Про валюту та валютні операції".
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