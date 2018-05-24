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НБУ прогнозує спад інфляції до 8,9%

Прогноз залишатиметься актуальним лише за умови реалізації його ключового припущення - подальшого поступу в здійсненні структурних реформ, зокрема в рамках програми розширеного фінансування МВФ
Споживча інфляція продовжить поступово знижуватися, відповідно до прогнозу НБУ, вона становитиме 8,9% на кінець поточного року.
НБУ прогнозує спад інфляції до 8,9% Фото: Shutterstock

"Найвідчутніше вплив монетарної політики проявився через канал обмінного курсу гривні, сприяючи його зміцненню з кінця січня поточного року. Споживча інфляція продовжить поступово знижуватися, відповідно до прогнозу НБУ, вона становитиме 8,9% на кінець поточного року і повернеться до цільового діапазону в середині 2019", - під час брифінгу сказав голова Національного банку Яків Смолій, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Однак він зазначив, що такий прогноз залишатиметься актуальним лише за умови реалізації його ключового припущення - подальшого поступу в здійсненні структурних реформ, зокрема в рамках програми розширеного фінансування МВФ.

"Ці реформи критичні як для збереження макрофінансової стабільності, так і для забезпечення довгострокового економічного зростання в Україні. Найближчий час буде вирішальним для ухвалення рішень, важливих для продовження співпраці з офіційними кредиторами України. Необхідність такої співпраці останнім часом посилились з огляду на ускладнення доступу країн, що розвиваються, до глобального ринку капіталу. Вартість торгових залучень таких країн зростає на тлі здорожчання долара, посилення геополітичної напруги та ризиків розгортання торговельних війн", - зауважив Смолій.

Нагадаємо, що в березні 2018 року споживчі ціни підвищилися на 1,1%.Інфляція становить 13,2% в річному вимірі порівняно з 14% в лютому цього року. У січні-березні інфляція становила 3,5%.

Як відомо, інфляція на споживчому ринку в лютому 2018 року порівняно з попереднім місяцем становила 0,9%, від початку року – 2,4%.

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24 05 2018 20:30
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