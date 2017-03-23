НБУ просить правоохоронців захистити російські банки
"Необхідно зазначити той факт, що діяльності російських банків обмежується під тиском агресивно налаштованих груп людей, які фактично блокують роботу банків, відділень цих банків, банкоматів і заважають доступу клієнтів до їх рахунків до можливості скористатися платіжними засобами", - заявила заступник Голови Національного банку України Катерина Рожкова, інформує "Економічна правда".
За її словами, НБУ звертає увагу правоохоронних органів на необхідність захистити безпеку вкладників банку.
"Понад 1,7 млн українців, вкладників, які довірили свої кошти, понад 21 млрд грн банківській системі не мають доступу до цих коштів. Наші співвітчизники, клієнти та співробітники цих банків знаходяться під небезпекою непрогнозованих дій агресивно налаштованих груп людей", - додала Рожкова.
За її словами, з метою відновлення і стабільної роботи банківської системи необхідно забезпечити відповідний рівень безпеки за для належного функціонування цих банків та забезпечення вільного доступу клієнтів до своїх коштів.
"Ми повинні забезпечити можливість цивілізованого виходу українських банків з державним російським капіталом з нашого ринку", - додала вона.
Нагадаємо, що Національний банк України за рішенням РНБО вводить санкції проти дочок російських банків.
Зазначимо, що сумарні зобов'язання російських банків перед фізичними та юридичними особами в Україні становлять 36 мільярдів гривень.
15 березня Національний банк України на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України підготував проект санкцій проти "Сбербанку", "ПромінвестБанку", ВТБ, БМ Банку та VS Банку.
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