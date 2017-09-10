НБУ: "Приватбанк" повинен продати "Буковель", будівлю "1+1" і літаки МАУ
Про це в ефірі "Радіо Вести" повідомила заступник голови НБУ Катерина Рожкова, пишуть "Українські Новини".
Зі слів Рожкової, у 2016 році при докапіталізації, Приватбанк прийняв на баланс непрофільні активи: гірськолижний курорт "Буковель", стадіон "Дніпро Арена", приміщення телеканалу "1+1", літаки, об'єкти нерухомості.
"В минулому році при виконанні першого етапу докапіталізації частина активів була взята на баланс банку в рахунок погашення кредитної заборгованості. Серед них - "Буковель", об'єкти нерухомості і літаки МАУ", - повідомила заступниця голови НБУ.
Рожкова зазначила, що всі ці активи - непрофільні для банку, і він не здатний ефективно ними управляти.
Після їх оцінки та інвентаризації банк, швидше за все, як вважає Рожкова, прийме рішення про продаж.
"Буковель" - один з найскладніших активів, який, де-факто, не підпорядковується менеджменту банку. Саме тому його потрібно продавати. У банку немає ні людей, ні компетенції, щоб ним керувати", - зазначила Рожкова.
Продаж таких активів може бути проведений на майданчиках ProZorro або СЕТАМ.
Водночас Рожкова повідомила, що ні сама авіакомпанія МАУ, ні акції найбільшої нафтовидобувної компанії "Укрнафта" не були заставами за кредитами.
Нагадаємо, Печерський районний суд Києва 4 вересня наклав арешт на будівлю у Києві, які орендує телеканал "1+1", та літак Boeing у справі розкрадання коштів із "ПриватБанку".
Генеральна прокуратура України підозрює керівництво Приватбанку в незаконній трансформації кредитного портфеля напередодні націоналізації.
Національне антикорупційне бюро провело більше 50 обшуків у справі про розтрату коштів і зловживання службовим становищем посадовими особами Нацбанку і менеджментом націоналізованого "ПриватБанку".
Націоналізація "ПриватБанку" завершилася 18 грудня 2016 року.
За словами Коломойського, він був вимушений сам запропонувати націоналізацію "Приватбанку" через "способи штучного зниження капіталізації банку" з боку НБУ.
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