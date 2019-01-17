CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМонети номіналом 5 гривень будуть введені в обіг в 2019 році і поступово замінять купюри.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НБУ пустить в обіг монету номіналом 5 грн
Монетний ряд передбачає поступове введення в обіг монет і 10 грн
Фото bank.gov.ua
"Монетний ряд передбачає поступове введення в обіг монет 5 і 10 грн. У цьому році 5 гривень можуть бути, а 10 грн - точно ні, вони будуть в наступні періоди", - сказав глава НБУ Яків Смолій, передає FinClub.
"Щодо монет 1 і 2 грн, то, безумовно, їх оборот більш тривалий, ніж паперових банкнот, які зношуються", - сказав Смолій.
Нагадаємо, що Національний банк України (НБУ) з 11 квітня 2017 року ввів в обіг срібну пам'ятну монету "Лев" номіналом 5 грн і тиражем 4 тисячі шт.
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