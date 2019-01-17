НБУ пустить в обіг монету номіналом 5 грн

Монети номіналом 5 гривень будуть введені в обіг в 2019 році і поступово замінять купюри.

"Монетний ряд передбачає поступове введення в обіг монет 5 і 10 грн. У цьому році 5 гривень можуть бути, а 10 грн - точно ні, вони будуть в наступні періоди", - сказав глава НБУ Яків Смолій, передає FinClub.

"Щодо монет 1 і 2 грн, то, безумовно, їх оборот більш тривалий, ніж паперових банкнот, які зношуються", - сказав Смолій.