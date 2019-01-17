Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

НБУ пустить в обіг монету номіналом 5 грн

Монетний ряд передбачає поступове введення в обіг монет і 10 грн
Монети номіналом 5 гривень будуть введені в обіг в 2019 році і поступово замінять купюри.
НБУ пустить в обіг монету номіналом 5 грн Фото bank.gov.ua

"Монетний ряд передбачає поступове введення в обіг монет 5 і 10 грн. У цьому році 5 гривень можуть бути, а 10 грн - точно ні, вони будуть в наступні періоди", - сказав глава НБУ Яків Смолій, передає FinClub.

"Щодо монет 1 і 2 грн, то, безумовно, їх оборот більш тривалий, ніж паперових банкнот, які зношуються", - сказав Смолій.

Нагадаємо, що Національний банк України (НБУ) з 11 квітня 2017 року ввів в обіг срібну пам'ятну монету "Лев" номіналом 5 грн і тиражем 4 тисячі шт.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 01 2019 14:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові

Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.