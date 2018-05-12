НБУ розраховує на зростання темпів кредитування наступного року.
"У 2018 році темпи кредитування населення зростали дуже високими темпами. Темпи зростання становили близько 40% рік до року. Ця тенденція почалась на початку 2017 року, і ми очікуємо, що в наступному році зростання кредитування продовжиться", - заявила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова під час круглого столу щодо підсумків роботи банківської системи, інформує "Економічна правда".
За її словами, лідером було споживче кредитування або заставні кредити.
"Дуже багато банків пішли в цей сегмент оскільки він високодохідний та широко диверсифікований. Попри такий високий темп зростання ми не бачимо системних ризиків в цьому напрямку", - додала Рожкова.
Тим не менш, в 2019 році в процесі діагностики НБУ планує приділити особливу увагу споживчому кредитуванню для того, щоб зрозуміти, наскільки цей портфель може витримувати навантаження у випадку якихось кризових умов.
"Іпотека починає відновлюватися, хоча тенденції нестійкі", - сказала Рожкова.
Щодо кредитування корпоративного сектору, то наразі статистика не дає розуміння повної картини - протягом 2018 року банки здійснювали багато реструктуризацій та списань раніше зарезервованих активів.
"Кредитування позичальників, які не допустили агресивних дефолтів протягом кризового періоду, зростає досить високими темпами - 23% рік до року в гривні і 17% рік до року в валюті. Банки концентруються на кредитуванні сільського господарства, будівництва, переробної промисловості", - констатувала перша заступниця голови НБУ.
"Ми бачимо зростання кредитування обігових коштів. Бізнес позитивно налаштований і готовий брати кредити. Банки також очікують, що протягом наступних 12 місяців кредитування зростання", - резюмувала Рожкова.
Нагадаємо, Національний банк не планує вводити обмеження у період воєнного стану. Також у НБУ зазначали, що скільки б не надійшло коштів від Міжнародного валютного фонду (МВФ) в рамках чергового траншу, усі вонипідуть у резерви Національного банку України.
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