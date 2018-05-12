Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

НБУ розраховує на зростання темпів кредитування наступного року.

В Нацбанку розповіли, чого очікують від кредитування в 2019 році
Національний банк розраховує на зростання темпів кредитування наступного року.
НБУ розраховує на зростання темпів кредитування наступного року. Фото: НБУ

"У 2018 році темпи кредитування населення зростали дуже високими темпами. Темпи зростання становили близько 40% рік до року. Ця тенденція почалась на початку 2017 року, і ми очікуємо, що в наступному році зростання кредитування продовжиться", -  заявила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова під час круглого столу щодо підсумків роботи банківської системи, інформує "Економічна правда".

За її словами, лідером було споживче кредитування або заставні кредити.

"Дуже багато банків пішли в цей сегмент оскільки він високодохідний та широко диверсифікований. Попри такий високий темп зростання ми не бачимо системних ризиків в цьому напрямку", - додала Рожкова.

Тим не менш, в 2019 році в процесі діагностики НБУ планує приділити особливу увагу споживчому кредитуванню для того, щоб зрозуміти, наскільки цей портфель може витримувати навантаження у випадку якихось кризових умов.

"Іпотека починає відновлюватися, хоча тенденції нестійкі", - сказала Рожкова.

Щодо кредитування корпоративного сектору, то наразі статистика не дає розуміння повної картини - протягом 2018 року банки здійснювали багато реструктуризацій та списань раніше зарезервованих активів.

"Кредитування позичальників, які не допустили агресивних дефолтів протягом кризового періоду, зростає досить високими темпами -  23% рік до року в гривні і 17% рік до року в валюті. Банки концентруються на кредитуванні сільського господарства, будівництва, переробної промисловості", - констатувала перша заступниця голови НБУ.

"Ми бачимо зростання кредитування обігових коштів. Бізнес позитивно налаштований і готовий брати кредити. Банки також очікують, що протягом наступних 12 місяців кредитування зростання", - резюмувала Рожкова.

Нагадаємо, Національний банк не планує вводити обмеження у період воєнного стану. Також у НБУ зазначали, що скільки б не надійшло коштів від Міжнародного валютного фонду (МВФ) в рамках чергового траншу, усі вонипідуть у резерви Національного банку України.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 12 2018 13:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветеран АТО, який заснував дизайн-студію: Мрію створити велику компанію, яку знатимуть за межами України

Ветеран АТО, який заснував дизайн-студію: Мрію створити велику компанію, яку знатимуть за межами України

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.