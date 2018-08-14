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НБУ рятує гривню: банки придбали на аукціоні 66,6 мільйона доларів

НБУ продавав валюту за середньозваженим курсом 27,4619 гривні за долар
Національний банк 14 серпня оголосив валютний аукціон з продажу, в ході якого продав 66,6 мільйона доларів.
НБУ рятує гривню: банки придбали на аукціоні 66,6 мільйона доларів Фото: gettyimages.com

Національний банк продав на аукціоні 66,6 мільйона доларів при загальному обсязі заявок 98,1 мільйона доларів, йдеться в даних регулятора.

НБУ продавав валюту за середньозваженим курсом 27,4619 гривні за долар.

Як повідомлялося, востаннє Національний банк проводив аукціон з продажу банкам валюти 3 серпня, в ході якого продав 50 млн доларів за середньозваженим курсом 27,0886 грн.

Котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 27,36-27,42 гривні за долар.

Об 11:10 котирування підросли до 27,44-27,48 гривні.

Національний банк 3 серпня провів аукціон з продажу валютиі задовольнив заявки банків на загальну суму 50 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що на девальвацію гривні протягом останніх тижнів вплинули перерахування дивідендів за кордон і вихід нерезидентів з ОВДП.

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14 08 2018 14:45
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