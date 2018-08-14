НБУ рятує гривню: банки придбали на аукціоні 66,6 мільйона доларів
Національний банк продав на аукціоні 66,6 мільйона доларів при загальному обсязі заявок 98,1 мільйона доларів, йдеться в даних регулятора.
НБУ продавав валюту за середньозваженим курсом 27,4619 гривні за долар.
Як повідомлялося, востаннє Національний банк проводив аукціон з продажу банкам валюти 3 серпня, в ході якого продав 50 млн доларів за середньозваженим курсом 27,0886 грн.
Котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 10:00 встановилися на рівні 27,36-27,42 гривні за долар.
Об 11:10 котирування підросли до 27,44-27,48 гривні.
Національний банк 3 серпня провів аукціон з продажу валютиі задовольнив заявки банків на загальну суму 50 мільйонів доларів.
Нагадаємо, що на девальвацію гривні протягом останніх тижнів вплинули перерахування дивідендів за кордон і вихід нерезидентів з ОВДП.
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