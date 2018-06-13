НБУ: Ризики для держфінансів суттєво зросли
"Ризики для державних фінансів суттєво зросли. Занадто оптимістичні прогнози дохідної частини державного бюджету на етапі його формування привели до труднощів з його виконанням протягом перших 4 місяців 2018 року", - йдеться в звіті НБУ про фінансову стабільність.
У звіті наголошується, що дохідна частина бюджету зростає повільніше через недонадходження податків з ввезених товарів і послуг, акцизів з вироблених в Україні товарів, рентних платежів і прибутку НБУ, тоді як витрати можуть зрости більш високими темпами.
Ситуацію ускладнює невиконання планів з приватизації.
Для досягнення запланованого дефіциту, на думку регулятора, слід жорстко контролювати витрати, а також може знадобитися коригування занадто оптимістичних показників доходів і витрат держбюджету.
"Щоб виконати показники бюджету, уряд, ймовірно, вдасться до економії на капітальних видатках і жорсткого контролю за трансфертами. У цьому напрямку вже зроблені перші кроки: з 1 травня змінені правила оформлення житлових субсидій, щоб знизити кількість зловживань з отриманням державної допомоги і підвищити її адресність", - відзначили в НБУ.
У той же час, регулятор вважає, що після ймовірного зростання ціни на газ для побутових споживачів чисельність одержувачів соціальної допомоги може знову вирости.
Нагадаємо, Національний банк України розраховує, що Міжнародний валютний фонд виділить Україні п'ятий транш за кредитною програмою Extended Fund Facility до осені цього року.
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