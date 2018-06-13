НБУ: Ризики для держфінансів суттєво зросли

Національний банк відзначає істотні ризики перевищення дефіциту державного бюджету в 2018 році, встановленого на рівні 2,5% ВВП.

"Ризики для державних фінансів суттєво зросли. Занадто оптимістичні прогнози дохідної частини державного бюджету на етапі його формування привели до труднощів з його виконанням протягом перших 4 місяців 2018 року", - йдеться в звіті НБУ про фінансову стабільність.

У звіті наголошується, що дохідна частина бюджету зростає повільніше через недонадходження податків з ввезених товарів і послуг, акцизів з вироблених в Україні товарів, рентних платежів і прибутку НБУ, тоді як витрати можуть зрости більш високими темпами.

Ситуацію ускладнює невиконання планів з приватизації.

Для досягнення запланованого дефіциту, на думку регулятора, слід жорстко контролювати витрати, а також може знадобитися коригування занадто оптимістичних показників доходів і витрат держбюджету.

"Щоб виконати показники бюджету, уряд, ймовірно, вдасться до економії на капітальних видатках і жорсткого контролю за трансфертами. У цьому напрямку вже зроблені перші кроки: з 1 травня змінені правила оформлення житлових субсидій, щоб знизити кількість зловживань з отриманням державної допомоги і підвищити її адресність", - відзначили в НБУ.

У той же час, регулятор вважає, що після ймовірного зростання ціни на газ для побутових споживачів чисельність одержувачів соціальної допомоги може знову вирости.