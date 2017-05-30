НБУ скасував ряд обмежень на валютному ринку
НБУ скасував заборону на купівлю іноземної валюти у разі наявності у клієнта власних коштів на рахунках у сумі, що перевищує 100 тис. доларів США в еквіваленті.
Раніше, за умови перевищення вказаної суми, клієнт мав виконувати зобов’язання за рахунок власної іноземної валюти, - повідомляється на сайті НБУ.
Також Нацбанк зняв обмеження для фізичних осіб на переказ коштів за межі України для неторгівельних операцій. Раніше вони були обмежені сумою не більше 150 тис. грн на місяць (за винятком деяких випадків).
"По-третє, банкам буде дозволено здійснювати операції з обміну іноземної валюти без обмежень щодо групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів як на міжбанківському, так і на міжнародному валютному ринку. Досі операції з обміну здійснювалися виключно в межах однієї групи Класифікатора, за винятком операцій, які здійснюються: на міжбанківському та міжнародних валютних ринках для виконання зобов’язань за імпортними договорами, а також на міжнародних валютних ринках з купівлі іноземної валюти 1-ї групи Класифікатора за іноземну валюту інших груп", - йдеться у повідомленні регулятора.
У повідомленні додали, що зняття вказаних обмежень дозволить банкам та їх клієнтам гнучкіше керувати власною ліквідністю і позитивно вплине на регулювання валютної позиції банків.
Нагадаємо, з 26 травня максимальний строк розрахунків за операціями експорту/імпорту товарів, який тимчасово був обмежений до 120 днів, тепер становить 180 днів.
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