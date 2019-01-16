НБУ спрогнозував ситуацію з курсом гривні в рік виборів

Голова Національного банку Яків Смолій заявив, що коливання курсу гривні в 2019 році можуть бути незначними.

За його словами, зовнішня кон'юнктура для українських товарів експортного потенціалу не залежить від експортерів, а залежить від цін, які складаються на зовнішньому ринку, від цін паливно-енергетичного ресурсу, повідомляє FinClub

Також впливає, в першу чергу, ціна на нафту, яка відчуває певні коливання на світовому ринку.

"Для згладжування коливань ми маємо достатньо запасів золотовалютних резервів, ми маємо досвід інтервенцій для того, щоб не допустити різких коливань. Однак все залежатиме від того, як буде складатися ситуація на зовнішніх сировинних ринках", - сказав Смолій.

Заступник голови НБУ Олег Чурій заявив, що НБУ уважно стежить за ситуацією, яка відбувається зі світовою економікою і на сировинних ринках.

"Однак в цілому українська економіка стала більш гнучкою, більш стабільною завдяки реформам. Український бізнес навчився працювати в умовах гнучкого курсу. Курс у нас постійно змінюється, але це не тягне за собою будь-яких негативних явищ для економіки України", - додав він.