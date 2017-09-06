НБУ спрощує для бізнесу інвестування за кордон

Досі ліміт загальної суми таких операцій становив $50 тис за один календарний місяць

Національний банк України (НБУ) продовжує лібералізацію умов інвестування за кордон завдяки поступовій стабілізації ситуації на валютному ринку і у відповідності з концепцією нового валютного регулювання.

"Чергове ослаблення антикризових обмежень стосується порядку здійснення юридичними особами інвестицій за кордон", - повідомляє прес-служба НБУ.

По-перше, бізнес отримав можливість інвестувати за кордон 2 млн доларів в еквіваленті на підставі однієї валютної ліцензії за один календарний рік.

По-друге, Національний банк установив різні вимоги для отримання ліцензій залежно від суми інвестиції за кордон.

"Якщо розмір інвестиції складає менше 50 тис. доларів, то будуть діяти спрощені вимоги до переліку документів для отримання ліцензії", - відзначають в НБУ.

Крім заяви, достатньо буде надати декілька інших документів залежно від виду інвестиції і типу інвестора.

У той же час для інвестицій в сумі понад 50 тис. доларів вводиться розгорнутий перелік документів, який допоможе Національному банку запобігти використанню валютних ліцензій для схемного відтоку капіталу.

Зокрема, резидент повинен додатково підтвердити економічний сенс операції, наявність у нього прозорих джерел коштів для її проведення, надати розгорнуту інформацію про кінцевих бенефіціарних власників суб'єктів інвестиційної операції.

"Такі кроки дозволять поліпшити умови ведення юридичними особами зовнішньоекономічної діяльності, і, разом з тим, не будуть сприяти проведенню економічно необгрунтованих операцій по виведенню коштів за межі України", - підкреслили в Нацбанку.

Зазначені зміни затверджені постановою Правління № 51 від 08 червня 2017 року "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України".

Вони набирають чинності з 12 червня 2017 року.

Нагадаємо, що Нацбанк дозволив клієнтам купувати валюту за наявності на рахунках сум більше 100 тис. доларів та зняв обмеження для фізичних осіб на переказ коштів для неторгівельних організацій, а також скасував ще ряд обмежень на валютному ринку.