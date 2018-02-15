НБУ спростив залучення "синтетичних" кредитів з-за кордону
Як повідомляє прес-служба регулятора, зміни набувають чинності з 16 лютого.
Тепер у банків є можливіть залучати "синтетичні" кредити та позики в гривні від будь-яких нерезидентів-кредиторів. При цьому трансграничні операції за такими кредитними договорами та договорами позики проводитимуться без реєстрації або індивідуальної ліцензії НБУ.
"Досі українські позичальники могли залучати такі кредити і позики лише за умови, що нерезидентом-кредитором є міжнародна фінансова організація (МФО), членом якої є Україна, або міжнародна фінансова організація, щодо якої Україна зобов’язалася забезпечувати правовий режим, який надається іншим МФО чи резидентам", - зазначають в Нацбанку.
Фактичною валютою таких кредитів є гривня, а всі платежі між кредитором та позичальником здійснюються виключно в іноземній валюті.
"Отримані кошти українськи банки будуть використовувати для кредитування українських позичальників в гривні, в той же час уникаючи валютного ризику, оскільки валютний ризик буде нести нерезидент-кредитор українського банку",- пояснюють в Нацбанку.
Нагадаємо, Національний банк України оновив перелік операцій з розрахунково-касового обслуговування (РКО), які не є об'єктом оподаткування.
Українські банки оприлюднили фінансові звітності за перше півріччя 2017 року.
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