НБУ спростив залучення "синтетичних" кредитів з-за кордону

Банки тепер можуть залучати "синтетичні" кредити від ширшого кола іноземних кредиторів

Національний банк України (НБУ) розширив для уповноважених банків можливість залучати від нерезидентів так звані "синтетичні" кредити та позики в національній валюті.

Як повідомляє прес-служба регулятора, зміни набувають чинності з 16 лютого.

Тепер у банків є можливіть залучати "синтетичні" кредити та позики в гривні від будь-яких нерезидентів-кредиторів. При цьому трансграничні операції за такими кредитними договорами та договорами позики проводитимуться без реєстрації або індивідуальної ліцензії НБУ.

"Досі українські позичальники могли залучати такі кредити і позики лише за умови, що нерезидентом-кредитором є міжнародна фінансова організація (МФО), членом якої є Україна, або міжнародна фінансова організація, щодо якої Україна зобов’язалася забезпечувати правовий режим, який надається іншим МФО чи резидентам", - зазначають в Нацбанку.

Фактичною валютою таких кредитів є гривня, а всі платежі між кредитором та позичальником здійснюються виключно в іноземній валюті.

"Отримані кошти українськи банки будуть використовувати для кредитування українських позичальників в гривні, в той же час уникаючи валютного ризику, оскільки валютний ризик буде нести нерезидент-кредитор українського банку",- пояснюють в Нацбанку.

Нагадаємо, Національний банк України оновив перелік операцій з розрахунково-касового обслуговування (РКО), які не є об'єктом оподаткування.

Українські банки оприлюднили фінансові звітності за перше півріччя 2017 року.