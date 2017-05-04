НБУ таємно скупив 122 мільйони доларів

Сумарно з початку року НБУ викупив з ринку 131,2 млн доларів

Нацбанк придбав 122 мільйони доларів через інтервенції за формою запиту найкращого курсу в I кварталі.

Сума купівлі склала 135 млн доларів, а продажу - 13 млн доларів, повідомили в НБУ. Чисте сальдо таких інтервенцій склало 122 млн доларів, - інформує Finclub.

Це інтервенції, коли НБУ запитує у спеціально відібраних 20 банків котирування, за якими вони готові купити або продати долар, а потім НБУ вибирає серед цих пропозицій "найкращий" курс.

Звіти про такі операції НБУ не публікує в щоденному форматі, як це відбувається зі звичайними інтервенціями.

При цьому на традиційних аукціонах, звіти про які публікуються відразу після їх завершення, НБУ в I кварталі викупив 284,7 млн доларів, продав - 275,5 млн. Чисте сальдо цих інтервенцій виявилося мінімальним - 9,2 млн доларів.

Таким чином, сумарно з початку року НБУ викупив з ринку 131,2 млн доларів.

Також, за інформацією НБУ, змінився перелік з 20 банків, з якими Нацбанк буде проводити інтервенції по методу запиту найкращого курсу в другому кварталі 2017 року. Зі списку був виключений Прокредит банк, а увійшов до цього списку ТАСкомбанк.

Зараз у список входять: Альфа-Банк, Банк інвестицій і заощаджень, ВТБ Банк, Діамантбанк, ІНГ Банк, Креді Агріколь Банк, ОТП Банк, Ощадбанк, ПриватБанк, банк "Південний", Промінвестбанк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Сбербанк, Сітібанк, ТАСкомбанк, Укргазбанк, Укрексімбанк, УкрСиббанк, Укрсоцбанк.

Ці банки відібрані за трьома критеріями:

- обсяг операцій банку з купівлі та продажу іноземної валюти з іншими суб'єктами ринку і НБУ,

- обсяг операцій банку з клієнтами з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти,

- обсяг активів банку.

Нагадаємо, Рада директорів МВФ схвалила виділення Україні одного мільярда доларів. Відтак, Україна планує до кінця 2017 року отримати ще три транші.

Національний банк України очікує зростання міжнародних резервів до 16,1 млрд доларів після надходження траншу Міжнародного валютного фонду.