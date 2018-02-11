НБУ: Українці будуть менше їздити на заробітки до Польщі

Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ за жовтень

В Національному банку України очікують, що у 2019 році значно знизиться інтенсивність трудової міграції з України до Польщі.

Кількість українських працівників до Польщі стрімко зросла з 2013 року і протягом останніх років робота в сусідній країні для українців була привабливою через її територіальну близькість (для 52.0% опитаних) та вищий рівень заробітних плат (51.3%), зазначається у документі.

Станом на 2015 рік середній чистий дохід українського працівника в Польщі був вище, ніж дохід в Україні на 390 доларів, а в будівельній галузі – на 573 дол, за даними Нацбанку.

"У липні 2018 року більше половини мігрантів отримували від 674 до 944 дол., що однак досягалося також завдяки великій кількості відпрацьованих годин", - йдеться у звіті.

У зв'язку з тим, що немає чіткого обліку осіб, які постійно або тимчасово працювали на території Польщі, то саме кількість віз, що давали змогу офіційного працевлаштування тривалістю понад три місяці, можна вважати нижньою межею для оцінки обсягів трудової міграції з України, уточнюють в НБУ.

Загалом очікується зниження інтенсивності трудової міграції з України до Польщі, додають у фінансовому відомстві.

Причиною тому вважають перспективи уповільнення економічного зростання в Польщі до 3.5% у 2019 році та 2.8% у середньостроковій перспективі, зниження темпів створення нових робочих місць та росту зайнятості, а також стриману зацікавленість польських роботодавців у залученні на відкриті вакансії працівників з України.

"Зокрема, у першому півріччі 2018 року кількість виданих дозволів зросла лише на 20% р/р порівняно з першим півріччям 2017 року, тоді як протягом двох попередніх років вона зростала на більше ніж 100% р/р.", - сказано у звіті.

"Крім того, кількість поданих заяв на працевлаштування українців у цей період навіть скоротилася на 23.5% (на понад 200 тис. осіб), тобто до рівня першого півріччя 2016 року", - додали у Нацбанку.

Зважаючи на попередню внутрішньорічну динаміку, кількість заяв може знизитися й за підсумками 2018 року.

Вищий рівень заробітних плат підтримуватиме зацікавленість українців у тимчасовому працевлаштуванні за кордоном, зазначають у НБУ.

Індекс кількості запитів українців на пошук роботи в Польщі в пошуковій системі Google наразі зберігається на рівні 2015 року (хоча і дещо опустився порівняно з 2016 роком).

З другої половини 2017 року в пошуковій системі Google зросла кількість запитів на пошук роботи в інших країнах ЦСЄ (передусім у Чехії), наголошують у звіті.

Вагомим ризиком посилення міграції до інших країн як ЦСЄ, так і Західної Європи може стати спрощення процедур для працевлаштування іноземних громадян, вважають у Нацбанку.

З огляду на те, що Польща за обсягами трудових мігрантів з України істотно випереджає інші країни, вірогідне зниження інтенсивності трудової міграції в цю країну зумовить послаблення трудової міграції з України й у цілому в середньостроковій перспективі, наголошують аналітики НБУ.

Нагадаємо, у Польщі живе та працює понад мільйон громадян України. Близько 200 тисяч українців отримали "карту поляка".