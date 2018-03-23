НБУ в минулому році утилізував майже 750 млн банкнот на 48 млрд грн
"Протягом 2017 року Національним банком України було вилучено з обігу зношені та значно зношені банкноти загальною кількістю 749,2 млн штук на суму 48 млрд 355,5 млн гривень", - повідомили в НБУ у відповіді на запит "УНН".
Зокрема, вилучено гроші таких номіналів:
1 грн – 83,4 млн шт. на суму 83,4 млн грн;
2 грн – 63 млн шт. на суму 125,9 млн грн;
5 грн – 77,5 млн шт. на суму 387,4 млн грн;
10 грн – 85,1 млн шт. на суму 850,7 млн грн;
20 грн – 71,7 млн шт. на суму 1 434,6 млн грн;
50 грн – 128,6 млн шт. на суму 6 430,9 млн грн;
100 грн – 129,8 млн шт. на суму 12 984,5 млн грн;
200 грн – 96,7 млн шт. на суму 19 335,2 млн грн;
500 грн – 13,4 млн шт. на суму 6 722,8 млн грн.
Зауважимо, вилучені Національним банком з обігу зношені та пошкоджені банкноти підлягають утилізації.
Нагадаємо, Національний банк України планує поступово замінити банкноти номіналами 1, 2, 5 і 10 гривень монетами відповідних номіналів.
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