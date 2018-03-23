НБУ в минулому році утилізував майже 750 млн банкнот на 48 млрд грн Були вилучені з обігу зношені та значно зношені банкноти загальною кількістю 749,2 млн. штук

Національний банк України в 2017 році утилізував зношених і пошкоджених гривневих банкнот на суму 48 млрд 355,5 млн гривень.

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"Протягом 2017 року Національним банком України було вилучено з обігу зношені та значно зношені банкноти загальною кількістю 749,2 млн штук на суму 48 млрд 355,5 млн гривень", - повідомили в НБУ у відповіді на запит "УНН". Зокрема, вилучено гроші таких номіналів: 1 грн – 83,4 млн шт. на суму 83,4 млн грн; 2 грн – 63 млн шт. на суму 125,9 млн грн; 5 грн – 77,5 млн шт. на суму 387,4 млн грн; 10 грн – 85,1 млн шт. на суму 850,7 млн грн; 20 грн – 71,7 млн шт. на суму 1 434,6 млн грн; 50 грн – 128,6 млн шт. на суму 6 430,9 млн грн; 100 грн – 129,8 млн шт. на суму 12 984,5 млн грн; 200 грн – 96,7 млн шт. на суму 19 335,2 млн грн; 500 грн – 13,4 млн шт. на суму 6 722,8 млн грн. Зауважимо, вилучені Національним банком з обігу зношені та пошкоджені банкноти підлягають утилізації. Нагадаємо, Національний банк України планує поступово замінити банкноти номіналами 1, 2, 5 і 10 гривень монетами відповідних номіналів.



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