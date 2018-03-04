НБУ вдвічі збільшить ліміт операцій, що підлягають перевірці

Збільшення ліміту для обов’язкового моніторингу фінансових операцій відбудеться у ході затвердження четвертої європейської директиви

В Національному банку анонсували збільшення ліміту обов'язкового фінансового моніторингу операцій вдвічі — до 300 тисяч гривень.

Про це повідомив "Інтерфаксу" директор департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігор Береза.

Відповідно до законодавства, Нацбанк зобов’язаний здійснювати моніторинг підозрілих фінансових операцій на предмет відмивання коштів, фінансування тероризму та торгівлі зброєю.

Наразі діє норма, що зобов’язує НБУ перевіряти операції на суму понад 150 тисяч гривень на предмет здійснення незаконних дій, ухилення від оподаткування або причетність до тероризму.

Збільшення ліміту для обов’язкового моніторингу фінансових операцій відбудеться у ході затвердження четвертої європейської директиви.

"Ми сподіваємось, що закон з відповідними змінами парламент затвердить найближчим часом", — повідомив Береза.

Він також зазначив, що робота над законом ще триває.

Нагадаємо, Національний банк вирішив підвищити облікову ставку з 16% до 17%. Причина такого рішення - високі темпи інфляції, яка в січні прискорилася до 14,1% і вже перевищила траєкторію прогнозу НБУ. За попередніми оцінками, високі темпи інфляції збереглися і в лютому.