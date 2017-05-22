НБУ віддасть частину своїх функцій великому банку

НБУ планує покласти функції клірингового банку на один з великих банків

Національний банк України планує покласти функції клірингового банку на один з великих банків.

"Ми думаємо про потенційні можливості покласти роль клірингового банку на один з банків. Це точно не функція Національного банку і НБУ не буде на себе цю функцію брати", - повідомила заступник голови НБУ Катерина Рожкова, інформують Українські новини.

Рожкова також повідомила, що зараз ведуться переговори з одним з великих банків для покладання функції клірингу.

"Створювати ми нічого не будемо, це потрібно якийсь великий банк нагородити цією функцією", - додала вона.

Крім того, заступник глави НБУ звернула увагу, що розуміє стурбованість банків тим, що Deutsche Bank відключив рахунки українських клієнтів, однак це не несе серйозної загрози банківській системі і національній безпеці.

"За нашими даними, на банки, які не мають прямих коррахунків припадає близько 8% від експортно-імпортних контрактів. Це небагато", - додала вона.

Нагадаємо, 10 квітня Валерія Гонтарева повідомила, що йде у відставку з посади голови НБУ з 10 травня. За словами Гонтаревої, вона написала заяву про відставку і парламент може проголосувати за її відставку раніше. Гонтарева наголосила, що ніяких змін в плані правління найближчим часом не відбудеться. Також Гонтарева зазначила, що запропонувала президенту кілька кандидатур, але не уточнила, кого саме.

30 травня міжнародне агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомив, що Президент Петро Порошенко запропонує голові правління "Райффайзен Банку Аваль" Володимиру Лавренчуку очолити НБУ.

Відзначимо, що з 10 травня виконувати обов'язки голови Нацбанку буде перший заступник голови НБУ Яків Смолій.