НБУ вперше за півроку продав валюту на аукціоні

Курс відсікання був встановлений на рівні 26,86 грн

Національний банк 31 липня провів аукціон з продажу валюти і задовольнив заявки банків на загальну суму 28,1 мільйона доларів.

На аукціон об'ємом до 50 млн доларів було подано 23 заявки на загальну суму 46,7 млн ​​доларів, йдеться в даних НБУ.

Курс відсікання був встановлений на рівні 26,86 грн. Середньозважений курс за підсумками аукціону становив 26,8611 грн.

Востаннє Нацбанк проводив аукціон з продажу валюти 23 січня 2018 року. Тоді Нацбанк задовольнив 25 заявок на загальну суму 47,3 млн доларів. Середньозважений курс за підсумками аукціону становив 28,8526 грн.

Як відомо, на девальвацію гривні протягом останніх тижнів вплинули перерахування дивідендів за кордон і вихід нерезидентів з ОВДП.