БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНаціональний банк 31 липня провів аукціон з продажу валюти і задовольнив заявки банків на загальну суму 28,1 мільйона доларів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НБУ вперше за півроку продав валюту на аукціоні
Курс відсікання був встановлений на рівні 26,86 грн
Фото: gettyimages.com
На аукціон об'ємом до 50 млн доларів було подано 23 заявки на загальну суму 46,7 млн доларів, йдеться в даних НБУ.
Курс відсікання був встановлений на рівні 26,86 грн. Середньозважений курс за підсумками аукціону становив 26,8611 грн.
Востаннє Нацбанк проводив аукціон з продажу валюти 23 січня 2018 року. Тоді Нацбанк задовольнив 25 заявок на загальну суму 47,3 млн доларів. Середньозважений курс за підсумками аукціону становив 28,8526 грн.
Як відомо, на девальвацію гривні протягом останніх тижнів вплинули перерахування дивідендів за кордон і вихід нерезидентів з ОВДП.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
31 07 2018 20:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет""Якщо запитати в українців, чи хочуть вони, щоб існував український бренд, всі однозначно будуть за. Чи готові купувати український бренд – це вже інше питання"
- Читай iPress HotNews у своєму месенджері. Актуальні новини та найцікавіші історії