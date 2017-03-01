Нацбанк зменшив граничну суму розрахунків готівкою до 50 тис. гривень

Національний банк України з 4 січня знизив граничну суму розрахунків готівкою за участю фізичних осіб з 150 тис. гривень до 50 тис. гривень.

Гранична сума розрахунків готівкою між фізичною особою та підприємством (підприємцем) протягом одного дня встановлена на рівні 50 тис. гривень. Такий самий ліміт буде чинним для розрахунків фізичних осіб між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, повідомляє НБУ.

Фізичні особи мають право здійснювати розрахунки на суму, яка перевищує 50 тис. гривень, шляхом перерахування коштів із поточного рахунку на поточний рахунок, внесення та/або переказування коштів на поточні рахунки (в тому числі в депозит нотаріуса на окремий поточний рахунок у національній валюті).

Безготівкові розрахунки можуть здійснюватися без будь-яких обмежень, і банки зобов'язані забезпечити безготівкові перекази на вимогу клієнтів у повному обсязі.

Водночас гранична сума розрахунків готівкою підприємств (підприємців) між собою протягом одного дня залишається незмінною і становить 10 тис. гривень.

НБУ зазначає, що встановлення граничної суми розрахунків готівкою на рівні 50 тис. гривень не завдасть незручностей громадянам і не стосуватиметься щоденних придбань населення, оскільки стосуватимуться тільки великих покупок (нерухомості, коштовностей, транспортних засобів, предметів мистецтва, хутра, дорогих годинників, подорожей і таке інше).

"Рішення Національного банку України з цього питання повністю відповідає міжнародному досвіду - багато європейських держав (Франція, Бельгія, Португалія, Італія, Іспанія, Греція) встановили граничні суми розрахунків готівкою, інші країни також планують ввести аналогічні норми", - зазначають в НБУ

Контроль за дотриманням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), згідно з Податковим кодексом України, здійснюватимуть органи Державної фіскальної служби України.

Як стверджує НБУ, встановлення граничної суми розрахунків готівкою за участю фізичних осіб на рівні 50 тис. гривень сприятиме:

забезпеченню стабільних надходжень готівки в банківську систему і прискоренню її обігу;

звуженню сфери використання готівки та прискоренню розвитку безготівкового сегмента.

Комплексною програмою розвитку фінансового сектору України до 2020 року передбачено поступове зниження рівня готівки в економіці (відношення М0 до ВВП) у 2020 році до 12% (у 2014 році цей показник становив 18,1%, а за результатами 2015 року скоротився до 14,6%).

Нагадаємо, що Національний банк України (НБУ) з метою згладжування надмірного зниження курсу гривні на міжбанківському валютному ринку, обумовленого одержанням компаніями-эскпортерами відшкодування ПДВ, оголосив аукціон з продажу до $100 млн.