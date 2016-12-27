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НБУ виділив 10 млрд грн на рефінансування "ПриватБанку"

У Нацбанку не розповіли умови кредиту, пославшись на банківську таємницю
Національний банк України надав націоналізованому "ПриватБанку" додатковий кредит рефінансування у розмірі 10 мільярдів гривень для підтримки ліквідності.
НБУ виділив 10 млрд грн на рефінансування "ПриватБанку" Фото:unian.ua

Одразу після рішення про націоналізацію Національний банк надав "ПриватБанку" кредит рефінансування на суму 15 млрд грн.

У Нацбанку не розповіли умови кредиту, пославшись на банківську таємницю, - повідомили в прес-службі НБУ, передає УНІАН.

Національне антикорупційне бюро України розслідує провадження проти "ПриватБанку" щодо зловживання коштами рефінансування.

Нагадаємо, що Антимонопольний комітет України оштрафував ПАТ "Приватбанк" на 82,6 тисячі гривень.

Відзначимо, що у "ПриватБанку" представили першого заступника голови правління, главу системи управління ризиками банку, керівника відділу роздрібного бізнесу, керівника "Центру електронного бізнесу", члена правління банку, відповідального за службу безпеки та заступника голови правління, який відповідатиме за розвиток Back-office.

18 грудня 2016 року Рада національної безпеки і оборони і Кабінет міністрів України на засіданні ввечері прийняли рішення про націоналізацію (перехід в державну власність) "ПриватБанку".

Колишній співвласник "ПриватБанку" Ігор Коломойський прокоментував націоналізацію фінустанови. Мільярдер звинуватив керівництво Нацбанку в інформаційних атаках.

Окрім того, під час переговорів щодо націоналізації "ПриватБанку" за участі його ключового акціонера Ігоря Коломойського з фінустанови почали активно виводитися кошти.

 

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27 12 2016 21:49
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