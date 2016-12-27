НБУ виділив 10 млрд грн на рефінансування "ПриватБанку"

Нагадаємо, що Антимонопольний комітет України оштрафував ПАТ "Приватбанк" на 82,6 тисячі гривень.

Відзначимо, що у "ПриватБанку" представили першого заступника голови правління, главу системи управління ризиками банку, керівника відділу роздрібного бізнесу, керівника "Центру електронного бізнесу", члена правління банку, відповідального за службу безпеки та заступника голови правління, який відповідатиме за розвиток Back-office.

18 грудня 2016 року Рада національної безпеки і оборони і Кабінет міністрів України на засіданні ввечері прийняли рішення про націоналізацію (перехід в державну власність) "ПриватБанку".

Колишній співвласник "ПриватБанку" Ігор Коломойський прокоментував націоналізацію фінустанови. Мільярдер звинуватив керівництво Нацбанку в інформаційних атаках.

Окрім того, під час переговорів щодо націоналізації "ПриватБанку" за участі його ключового акціонера Ігоря Коломойського з фінустанови почали активно виводитися кошти.