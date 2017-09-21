НБУ виходить із валютним аукціоном на $100 млн

Національний банк повідомив, що у четвер знову вийде на валютний ринок із 100 млн доларів.

Наприкінці серпня Нацбанк був змушений вийти на ринок із валютними інтервенціями, до яких не вдавався певний час, адже курс гривні був стабільним, - повідомляє BBC.

Проте з кінця літа гривня почала слабшати, і НБУ почав підтримувати її інтервенціями зі своїх валютних резервів.

На 21 вересня НБУ встановив офіційний курс на рівні 26,18 гривні за долар. Це на 6 копійок менше, ніж 20 вересня.