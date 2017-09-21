Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

НБУ виходить із валютним аукціоном на $100 млн

Заявки банків прийматимуться до 11:30
Національний банк повідомив, що у четвер знову вийде на валютний ринок із 100 млн доларів.
НБУ виходить із валютним аукціоном на $100 млн Фото:112.ua

Наприкінці серпня Нацбанк був змушений вийти на ринок із валютними інтервенціями, до яких не вдавався певний час, адже курс гривні був стабільним, - повідомляє BBC.

Проте з кінця літа гривня почала слабшати, і НБУ почав підтримувати її інтервенціями зі своїх валютних резервів.

На 21 вересня НБУ встановив офіційний курс на рівні 26,18 гривні за долар. Це на 6 копійок менше, ніж 20 вересня.

Нацбанк запустив публічне обговорення законопроекту, який передбачає лібералізацію моделі валютного регулювання.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 09 2017 14:25
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.