БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНаціональний банк повідомив, що у четвер знову вийде на валютний ринок із 100 млн доларів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НБУ виходить із валютним аукціоном на $100 млн
Заявки банків прийматимуться до 11:30
Фото:112.ua
Наприкінці серпня Нацбанк був змушений вийти на ринок із валютними інтервенціями, до яких не вдавався певний час, адже курс гривні був стабільним, - повідомляє BBC.
Проте з кінця літа гривня почала слабшати, і НБУ почав підтримувати її інтервенціями зі своїх валютних резервів.
На 21 вересня НБУ встановив офіційний курс на рівні 26,18 гривні за долар. Це на 6 копійок менше, ніж 20 вересня.
Нацбанк запустив публічне обговорення законопроекту, який передбачає лібералізацію моделі валютного регулювання.
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