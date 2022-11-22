НБУ випустив монету на честь ювілею Сковороди

Національний банк України з нагоди 300-річчя від дня народження українського філософа та освітянина Григорія Сковороди випустив срібну монету номіналом 20 грн.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Відзначатимуть 300-річчя поета та філософа українці 3 грудня 2022 року. Ювілейна монета називається "Сад божественних пісень" - за назвою однієї з найвідоміших поетичних збірок Григорія Сковороди.

На аверсі зображено фонтан, що наповнює водою судини різних форм і розмірів - це метафора людської душі та графічне втілення малюнка Сковороди "Нерівна всім рівність". Над фонтаном у жовтому кольорі висічені райські дерева, вгорі над ними – назва збірки.

На реверсі в центрі – дерево, під яким сидить Сковорода і грає на сопілці. Поруч із ним – відкрита книга. Малюнок обрамляють людські постаті, які намагаються вхопити юнака, а вгорі - відома фраза поета "Світ ловив мене, та не впіймав".

Монета введена в обіг сьогодні, 22 листопада.

Раніше повідомлялось, що Національний банк України презентував пам’ятну медаль присвячену Херсону.