НБУ випустив монету на честь ювілею Сковороди
Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Відзначатимуть 300-річчя поета та філософа українці 3 грудня 2022 року. Ювілейна монета називається "Сад божественних пісень" - за назвою однієї з найвідоміших поетичних збірок Григорія Сковороди.
На аверсі зображено фонтан, що наповнює водою судини різних форм і розмірів - це метафора людської душі та графічне втілення малюнка Сковороди "Нерівна всім рівність". Над фонтаном у жовтому кольорі висічені райські дерева, вгорі над ними – назва збірки.
На реверсі в центрі – дерево, під яким сидить Сковорода і грає на сопілці. Поруч із ним – відкрита книга. Малюнок обрамляють людські постаті, які намагаються вхопити юнака, а вгорі - відома фраза поета "Світ ловив мене, та не впіймав".
Монета введена в обіг сьогодні, 22 листопада.
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