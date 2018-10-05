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НБУ випустив монету, присвячену копанню картоплі

В обіг вона надійде 22 травня
Національний банк України випустив срібну колекційну монету, присвячену копанню картоплі.
НБУ випустив монету, присвячену копанню картоплі Фото: НБУ

"Присвячена розкриттю у художньо-образній манері іронічного наїву образів українського архетипу. Загальновідомо, що серед споконвічних цінностей українців - земля-годувальниця. Потяг і любов до неї, робота на ній тисячі років єднають Чоловіка і Жінку, що символізують дві фігури у формі серця", - йдеться у повідомленні на сайті НБУ.

На реверсі монети зображено згорблених чоловіка та жінку, а на аверсі - кущ картоплі.

Номінал монети - 10 гривень.

Вага монети становить 31,1 грам, діаметр 38,6 міліметрів. В обіг вона надійде 22 травня 2018 року.

Нагадаємо, Національний банк України планує поступово замінити банкноти номіналами 1, 2, 5 і 10 гривень монетами відповідних номіналів.

На початку березня Національний банк України ввів в обіг пам'ятну монету "День українського добровольця".

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10 05 2018 21:20
ТЕГИ: НБУ, монети
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