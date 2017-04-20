НБУ випустив нову двогривневу монету із зображенням Костомарова
Монету виготовлено з нейзильберу, її тираж - 25 тис. штук, повідомляє сайт НБУ.
На аверсі монети розміщено: угорі півколом напис УКРАЇНА, під яким малий Державний Герб України, у центрі - стилізовану композицію: на тлі газетних сторінок складено книги і на них розміщується глобус; праворуч написи: 2/ГРИВНІ/2017, логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.
На реверсі монети зображено портрет Миколи Костомарова; ліворуч від нього його факсиміле та роки життя: 1817/1885; угорі півколом напис - МИКОЛА КОСТОМАРОВ.
Як відомо, Костомаров входив до складу багатьох наукових установ, був ідеологом товариства "Кирило-Мефодіївське братство", автором його програмного документа "Книга буття українського народу".
Фото: bank.gov.ua
Його літературна спадщина складається з 10 томів поезії, прози, а також науково-публіцистичних і полемічних статей.
Нагадаємо, що Національний банк України з 11 квітня 2017 року ввів в обіг срібну пам'ятну монету "Лев" номіналом 5 грн і тиражем 4 тисячі шт.
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