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НБУ випустив нову двогривневу монету із зображенням Костомарова

Роздрібна ціна монети складає 35 грн
Національний банк України з 20 квітня увів в обіг пам'ятну монету, присвячену громадському діячу, історику, археографу, етнографу, фольклористу, письменнику і публіцисту Миколі Костомарову.
НБУ випустив нову двогривневу монету із зображенням Костомарова Фото: poltava.pl.ua

Монету виготовлено з нейзильберу, її тираж - 25 тис. штук, повідомляє сайт НБУ.

На аверсі монети розміщено: угорі півколом напис УКРАЇНА, під яким малий Державний Герб України, у центрі - стилізовану композицію: на тлі газетних сторінок складено книги і на них розміщується глобус; праворуч написи: 2/ГРИВНІ/2017, логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.

На реверсі монети зображено портрет Миколи Костомарова; ліворуч від нього його факсиміле та роки життя: 1817/1885; угорі півколом напис - МИКОЛА КОСТОМАРОВ.

Як відомо, Костомаров входив до складу багатьох наукових установ, був ідеологом товариства "Кирило-Мефодіївське братство", автором його програмного документа "Книга буття українського народу".


Фото: bank.gov.ua

Його літературна спадщина складається з 10 томів поезії, прози, а також науково-публіцистичних і полемічних статей.

Нагадаємо, що Національний банк України з 11 квітня 2017 року ввів в обіг срібну пам'ятну монету "Лев" номіналом 5 грн і тиражем 4 тисячі шт.

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20 04 2017 10:17
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