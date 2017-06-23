Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

НБУ вирішив ліквідувати "Діамантбанк"

24 квітня банк був віднесений до категорії неплатоспроможних
НБУ вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати "Діамантбанк".
НБУ вирішив ліквідувати "Діамантбанк" Фото: dnepr.karavan.com

"Національний банк України за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняв рішення від 22 червня 2017 року №394-рш про відкликання банківської ліцензії та ліквідації Публічного акціонерного товариства "Діамантбанк", - повідомляє прес-служба фінрегулятора.

Нагадаємо, Національний банк України вирішив віднести "Діамантбанк" до категорії неплатоспроможних.

Відзначимо, що  Сергій Тігіпко став власником Універсал Банку, купивши його у групи грецького Eurobank. Універсал Банк входить в топ-30 українських банків.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 06 2017 15:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Координатори Ukrenergo Laboratories про перспективи молодих українських науковців в енергетичній сфері

Координатори Ukrenergo Laboratories про перспективи молодих українських науковців в енергетичній сфері

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.