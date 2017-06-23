БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНБУ вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати "Діамантбанк".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НБУ вирішив ліквідувати "Діамантбанк"
24 квітня банк був віднесений до категорії неплатоспроможних
Фото: dnepr.karavan.com
"Національний банк України за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняв рішення від 22 червня 2017 року №394-рш про відкликання банківської ліцензії та ліквідації Публічного акціонерного товариства "Діамантбанк", - повідомляє прес-служба фінрегулятора.
Нагадаємо, Національний банк України вирішив віднести "Діамантбанк" до категорії неплатоспроможних.
Відзначимо, що Сергій Тігіпко став власником Універсал Банку, купивши його у групи грецького Eurobank. Універсал Банк входить в топ-30 українських банків.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
23 06 2017 15:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат