НБУ вирішив ліквідувати "Фортуна-банк"
Про це йдеться у повідомленні на сайті регулятора.
Нагадаємо, АТ "Фортуна-банк" віднесено до категорії неплатоспроможних 26 січня 2017 року відповідно до вимог статті 76 закону "Про банки і банківську діяльність".
Як інформував НБУ, 91% усіх вкладників АТ "Фортуна-банк" отримають свої вклади у повному обсязі, оскільки їх розмір не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму у 200 тис. грн.
Фортуна-банк на 1 жовтня 2016 року мав зобов'язання перед іншими банками у розмірі 466,8 млн грн, перед клієнтами – 1,428 млрд грн. Зокрема юрособам він заборгував 744,4 млн грн, з них 191,3 млн грн – у валюті, а фізособам – 683,7 млн грн, з них 613 млн грн – у валюті. Заборгованість банку з цінних паперів становила 161,9 млн грн.
У кредитному портфелі на зазначену дату на борги юросіб припадало 2,283 млрд грн, зокрема в іноземній валюті – 1,05 млрд грн. Обсяг кредитів фізособам становив лише 1,5 млн грн, а основні кошти та нематеріальні активи оцінювалися в 211,1 млн грн.
Фортуна-банк, згідно з даними Нацбанку, на 1 жовтня 2016 року, обіймав 38-е місце за розміром активів серед 100 українських банків (2,507 млрд грн).
Його основним власником з пакетом 99,637%, за даними сайта НБУ, є Мотрона Тищенко.
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