НБУ вирішив ліквідувати "Фортуна-банк"

91% усіх вкладників АТ "Фортуна-банк" отримають свої вклади у повному обсязі

Національний банк за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийняв рішення від 21 лютого 2017 року про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ "Фортуна-банк".

Про це йдеться у повідомленні на сайті регулятора.

Нагадаємо, АТ "Фортуна-банк" віднесено до категорії неплатоспроможних 26 січня 2017 року відповідно до вимог статті 76 закону "Про банки і банківську діяльність".

Як інформував НБУ, 91% усіх вкладників АТ "Фортуна-банк" отримають свої вклади у повному обсязі, оскільки їх розмір не перевищує гарантовану Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму у 200 тис. грн.

Фортуна-банк на 1 жовтня 2016 року мав зобов'язання перед іншими банками у розмірі 466,8 млн грн, перед клієнтами – 1,428 млрд грн. Зокрема юрособам він заборгував 744,4 млн грн, з них 191,3 млн грн – у валюті, а фізособам – 683,7 млн грн, з них 613 млн грн – у валюті. Заборгованість банку з цінних паперів становила 161,9 млн грн.

У кредитному портфелі на зазначену дату на борги юросіб припадало 2,283 млрд грн, зокрема в іноземній валюті – 1,05 млрд грн. Обсяг кредитів фізособам становив лише 1,5 млн грн, а основні кошти та нематеріальні активи оцінювалися в 211,1 млн грн.

Фортуна-банк, згідно з даними Нацбанку, на 1 жовтня 2016 року, обіймав 38-е місце за розміром активів серед 100 українських банків (2,507 млрд грн).

Його основним власником з пакетом 99,637%, за даними сайта НБУ, є Мотрона Тищенко.