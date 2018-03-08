БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНаціональний банк 3 серпня провів аукціон з продажу валюти і задовольнив заявки банків на загальну суму 50 мільйонів доларів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НБУ вийшов на ринок для підтримки курсу гривні
Курс відсікання був встановлений на рівні 27,095 грн
Фото: УНІАН
На аукціон об'ємом до 50 млн доларів було подано 41 заявку на загальну суму 75,5 млн доларів, інформує сайт НБУ.
Курс відсікання був встановлений на рівні 27,095 грн. Середньозважений курс за підсумками аукціону становив 27,0886 грн.
Востаннє Нацбанк проводив аукціон з продажу валюти 2 серпня. Тоді Нацбанк задовольнив заявки на загальну суму 100 млн доларів. Середньозважений курс за підсумками аукціону становив 27,0062 грн.
Нагадаємо, що на девальвацію гривні протягом останніх тижнів вплинули перерахування дивідендів за кордон і вихід нерезидентів з ОВДП.
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