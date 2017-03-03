НБУ визнав неплатоспроможним ще один банк

У відомстві стверджують, що 95% всіх вкладників банку отримають свої вклади в повному обсязі

Відповідно до вимог ст. 76 закону України "Про банки і банківську діяльність" 2 березня 2017 правління НБУ прийняло рішення віднести ПАТ "Вектор Банк" до категорії неплатоспроможних.

За даними статистичної звітності ВАТ "Вектор Банк", залишок коштів на кореспондентському рахунку в Національному банку України є критично низьким - станом на 1 березня 2017 становить 76 тис. грн, або 0,1% від зобов'язань банку, - повідомляє прес-служба НБУ.

"Після віднесення ВАТ "Вектор Банк" в категорію проблемних було виявлено факти невідображення ним у бухгалтерському обліку документів клієнтів, не виконано у встановлений законодавством термін. Таким чином, ВАТ "Вектор Банк не здатний своєчасно і в повному обсязі виконати законні вимоги кредиторів через недостатність коштів. Також погіршилися фінансові показники діяльності банку. Враховуючи зазначене та відповідно до пункту 3 частини першої статті 76 Закону України "Про банки і банківську діяльність" Національний банк зобов'язаний прийняти рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних", - відзначають в НБУ.

У НБУ відзначили, що 95% вкладників (852 людини) отримають свої вклади в повному обсязі, оскільки їх розмір не перевищує гарантованої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суми у 200 тис. грн. Клієнти з великими обсягами вкладів отримають їх у межах суми, гарантованої Фондом. Фонд забезпечить виплати гарантованої суми в обсязі 77,7 млн грн.

Зазначимо, державні підприємства, в тому числі державні банки, а також фонди соціального страхування та інші органи державної влади втратили в неплатоспроможних банках станом на 01.02.2017 року близько 19,5 млрд грн.