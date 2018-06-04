БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНаціональний банк України два дні поспіль купує по $50 млн на валютному аукціоні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НБУ за два дні купив на аукціоні $100 млн по 26,05 грн/дол
Гривня зберігає позиції щодо долара
Фото:espreso.tv
Регулятор задовольнив 18 заявок на загальну суму $50,7 млн. Середньозважений курс за підсумками аукціону склав 26,0477 грн/дол, - йдеться на сайті НБУ.
Під час попереднього аукціону 5 квітня НБУ задовольнив 13 заявок на весь обсяг аукціону - $50 млн. Середньозважений курс за підсумками аукціону склав 26,0488 грн/$1.
Нагадаємо, Президент Петро Порошенко вніс у Верховну Раду проект закону №8152 про валюту, який повинен замінити валютний декрет 1993 року.
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