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НБУ за два дні купив на аукціоні $100 млн по 26,05 грн/дол

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Національний банк України два дні поспіль купує по $50 млн на валютному аукціоні.
НБУ за два дні купив на аукціоні $100 млн по 26,05 грн/дол Фото:espreso.tv

Регулятор задовольнив 18 заявок на загальну суму $50,7 млн. Середньозважений курс за підсумками аукціону склав 26,0477 грн/дол, - йдеться на сайті НБУ.

Під час попереднього аукціону 5 квітня НБУ задовольнив 13 заявок на весь обсяг аукціону - $50 млн. Середньозважений курс за підсумками аукціону склав 26,0488 грн/$1.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко вніс у Верховну Раду проект закону №8152 про валюту, який повинен замінити валютний декрет 1993 року.

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06 04 2018 13:30
ТЕГИ: НБУ, валюта
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