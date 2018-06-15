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НБУ заборонив платіжну систему TYME через порушення санкційного режиму

Рішення прийнято на підставі інформації від СБУ
Національний банк 14 червня скасував реєстрацію міжнародної платіжної системи TYME, платіжною організацією якої є ТОВ "ФК "ОМП-2013".
НБУ заборонив платіжну систему TYME через порушення санкційного режиму Фото: upi.org.ua

Рішення прийнято на підставі інформації від СБУ про те, що TYME здійснює перекази коштів у співпраці із забороненою в Україні російською платіжною системою, що створює ризики національній безпеці України, передає сайт НБУ.

Національний банк заявляє, що попереджав усі платіжні системи, в тому числі TYME, про неприпустимість співпраці з платіжними системами, до яких Україною застосовані обмежувальні заходи (санкції), а також взаємодії з зазначеними платіжними системами за посередництва інших платіжних систем і організацій незалежно від їх юрисдикції.

TYME запевняла НБУ про дотримання відповідних обмежень.

У зв'язку зі скасуванням реєстрації TYME Нацбанк також прийняв рішення про скасування реєстрації учасників цієї платіжної системи. Вона повинна припинити надання послуг з переказу до 20 червня і завершити взаєморозрахунки за здійсненими переказами відповідно до своїх правил і укладених договорів.

TYME контролює відомий бізнесмен Ігор Мазепа, власник інвесткомпанії Concorde Capital. У 2017 році ця платіжна система була найбільшою в Україні з обсягом переказів 1,36 млрд доларів. TYME обробляє понад 50 млн трансакцій на рік, під її брендом в Україні працює 3,5 тис. терміналів самообслуговування.

Як повідомляв iPress.ua, Україна на 3 роки ввела санкції проти WebMoney.

 

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15 06 2018 16:38
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