НБУ зафіксував скорочення міжнародних резервів у липні на $176 млн

Це пов'язано з витратами на обслуговування держборгу

Міжнародні резерви України в липні 2017 року скоротилися на 176 млн доларів, до 17,795 млрд доларів (в еквіваленті).

Прес-служба Національного банку зазначає, що це незначне скорочення (менш ніж 1%) і пов'язане передусім з витратами на обслуговування державного боргу.

У липні на рахунки уряду надійшло 157,9 млн доларів від розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), деномінованих у валюті; але при цьому Кабмін витратив на обслуговування і погашення державного боргу 579,4 млн, з яких 509,9 млн доларів - з метою обслуговування та погашення ОВДП.

Чиста купівля валюти Національним банком у рамках валютних інтервенцій на міжбанківському ринку склала 29,8 млн доларів. Зокрема, протягом місяця Національний банк купив 64,7 млн доларів (у тому числі 52 млн доларів - інтервенції у формі запиту на кращий курс). Водночас в липні відбувся один валютний аукціон, протягом якого Національний банк продав 34,9 млн доларів.

Станом на 1 серпня обсяг міжнародних резервів покриває 3,7 місяця майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов'язань України і поточних операцій уряду і Національного банку.

З початку року міжнародні резерви зросли на 15% з 15,5 млрд доларів, до 17,8 млрд доларів.

Нагадаємо, за минулий рік міжнародні резерви зросли на 2,2 мільярда доларів, або на 17% і на 1 січня 2017 року становили 15,539 мільярда доларів.