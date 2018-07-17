НБУ запропонував нове ліцензування банків

Національний банк України (НБУ) розробив і запропонував до обговорення проект положення про ліцензування банків.

Відповідний документ оприлюднений на сайті регулятора.

У НБУ зазначають, що оновлення порядку обумовлено необхідністю подальшого приведення норм про ліцензування банків у відповідність з європейським законодавством та стандартами Базельського комітету з банківського нагляду.

У проекті переглянуті підходи до регулювання більшості процесів ліцензування. При цьому закладено принцип максимально можливого переходу від формалістичного принципу в підході до ліцензування до сутнісного та ризик-орієнтованого.

"Ці зміни повинні стати одним з елементів переходу Національного банку до комплексного ризик-орієнтованого нагляду за банками, а також впровадження процесу наглядових перевірок та оцінки", - розповіли в регуляторі.

Крім того, документ змінює критерії оцінки ділової репутації та професійної придатності керівників, репутації і фінансового чи майнового стану власників банків, здатності банку здійснювати свою діяльність з урахуванням бізнес-моделі і профілю ризиків в його діяльності та інших факторів, що впливають на банк.

Виконання вимог положення, у разі його прийняття, буде обов'язковим для всіх банків і, як очікує НБУ, буде сприяти підвищенню рівня захисту законних інтересів вкладників і кредиторів банків.

Нагадаємо, Національний банк України програв 13 судових справ за позовами акціонерів ліквідованих банків, щодо законності виведення їх з банківського ринку.