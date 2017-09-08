НБУ запустив обговорення з громадськістю законопроекту щодо лібералізації валютного регулювання

Нацбанк запустив публічне обговорення законопроекту, який передбачає лібералізацію моделі валютного регулювання.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Концепція передбачає свободу проведення валютних операцій за принципом "дозволено все, що прямо не заборонено". Це означає, що будь-які валютні операції між резидентами і між резидентами та нерезидентами в іноземній та національній валюті зможуть відбуватися без обмежень. Така модель валютного регулювання відповідає міжнародній практиці – директиві ЄС 88/361/ЄЕС про вільний рух капіталу – та Угоді про асоціацію між Україною та ЄС.

Гривня залишиться єдиним законним засобом для розрахунків за товари та послуги, проте запропонована концепція валютного регулювання передбачає спеціальне використання іноземної валюти для здійснення іноземних інвестицій та пов’язаних із ними операцій, надання банківських послуг тощо.

В НБУ вважають, що за нової моделі валютного регулювання ринкові інструменти мають превалювати над адміністративними (антикризовими). Режим вільного руху капіталу передбачає відсутність валютних обмежень, а отже не потребує валютного контролю як інструменту контролю за їх дотриманням. Натомість дотримання валютного законодавства в цілому покладається на валютний нагляд.

При вільному русі капіталу процедури повинні мати не дозвільний характер, як це відбувається досі, а повідомлювальний – для цілей статистики (розрахунку платіжного балансу тощо). Наприклад, пропонують скасувати індивідуальні ліцензії для фізичних осіб, суб’єктам зовнішньо-економічної діяльності – скасувати граничні строки закриття контрактів та можливість декларувати очікувані строки без будь-яких покарань у разі їх недотримання, оскільки ця інформація необхідна буде лише для збору статистичних даних.

За ліберальної моделі валютного регулювання має змінитися й підхід до застосування Національним банком обмежень на валютному ринку. Наявність підстав для запровадження таких заходів захисту має підтверджувати Рада з фінансової стабільності. А діяти валютні обмеження повинні лише протягом чітко обмеженого строку – не довше ніж шість місяців.

Водночас лібералізація тимчасових обмежень, запроваджених у 2014-2015 рр., які діють і зараз, має відбуватися поступово та за наявності сприятливих макрофінансових передумов, а також за умови запровадження ефективного податкового регулювання.

Зазначається, що з листопада 2016 року в Національному банку над розробкою концепції необхідних законодавчих змін працювала робоча група за участі експертів, залучених Європейською комісією, в рамках проекту EU-FINSTAR.

В результаті розробили рамковий закон "Про валюту", який має стати єдиним законодавчим актом, що регулюватиме питання організації валютного регулювання та здійснення валютного нагляду.

Національний банк планує обговорити окреслені пропозиції щодо законодавчих змін з представниками бізнесу, банківського сектору, експертної спільноти та державних установ протягом наступних трьох тижнів.

"Пропозиції Національного банку з урахуванням зауважень, які ми отримаємо, буде презентовано Національній рад реформ. Ми сподіваємося, що наше бачення кроків, необхідних для переходу до ліберальної моделі валютного регулювання, знайде підтримку у Національної ради реформ," – сказав заступник голови Нацбанку Олег Чурій.

Відповідно до пропозицій Національного банку, після прийняття закону "Про валюту" Верховною Радою України потрібно буде шість місяців перехідного періоду на узгодження нормативно-правових актів Національного банку з нормами закону. Після цього закон набуде чинності.

Нагадаємо, що Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 9 серпня на 5 копійок та встановив його на рівні 25,73 за долар.