НБУ зберіг облікову ставку на рівні 25%

Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% річних з 21 жовтня 2022 року.

Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу, який транслювався на Youtube.

Як зазначив Пишний, інфляція в умовах війни очікувано зростає, але залишається керованою.

"Фактична адинаміка була очікуваною та навіть дещо нижчою за липневий прогноз Національного банку", – сказав він.

Основними чинниками зростання інфляції залишаються наслідки повномасштабної війни росії проти України, додав Пишний.

"Цього року інфляція сягне близько 30%, але в наступні роки вона має сповільнитися за умови очікуваного зниження безпекових ризиків і злагодженої монетарної та фіскальної політики", – сказав голова НБУ.

За його словами, оновлений прогноз, як і попередній, передбачає збереження облікової ставки на рівні 25% щонайменше до ІІ кварталу 2024 року.

Зазначимо, облікова ставка – це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від центробанку довгострокове чи короткострокове рефінансування. Посередньо ставка повинна визначати ціну кредитів на ринку.

Основним інструментом, за допомогою якого НБУ впливає на рівень інфляції, є облікова (ключова) ставка. За даними НБУ, в Україні зміна облікової ставки НБУ найбільше впливає на рівень інфляції за 9-18 місяців.

Якщо прогнозована інфляція знаходиться вище за цільовий рівень, то для її зниження облікова (ключова) ставка підвищується для приведення інфляції до мети 5%. І навпаки: за більш низького прогнозованого показника інфляції порівняно з цільовим рівнем ключова ставка знижується. Раніше Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення підвищити облікову ставку з 10% до 25% з 3 червня 2022 року. Центробанк зберіг ставку на цьому рівні з 22 липня, а також із 9 вересня.

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