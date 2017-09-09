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НБУ змінив голову департаменту, що відповідає за "рефінанс"

Департамент супроводження кредитів з 11 вересня очолить Олег Новаковський
За результатами конкурсного відбору департамент супроводження кредитів з 11 вересня очолить Олег Новаковський.
НБУ змінив голову департаменту, що відповідає за "рефінанс" Фото: bank.gov.ua

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

"З 2015 року Новаковський працював у департаменті супроводження кредитів, а отже розуміє специфіку роботи та важливість задач, які перед ним стоять", – заявив заступник голови Національного банку Олег Чурій.

За його словами, робота цього департаменту сприяє транспарентності процедури рефінансування банків та контролю за виконанням банками своїх зобов’язань перед НБУ.

"Ми вважаємо, що експертиза Новаковського забезпечить ефективне виконання функцій НБУ у частині підтримки банків ліквідністю", – зазначив заступник голови НБУ.

Раніше цю посаду займала Тетяна Лойченко.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко внесе нову кандидатуру голови Національного банку України на розгляд Верховної Ради до кінця вересня.

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09 09 2017 23:20
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