НБУ змінив голову департаменту, що відповідає за "рефінанс"
Про це повідомляє прес-служба регулятора.
"З 2015 року Новаковський працював у департаменті супроводження кредитів, а отже розуміє специфіку роботи та важливість задач, які перед ним стоять", – заявив заступник голови Національного банку Олег Чурій.
За його словами, робота цього департаменту сприяє транспарентності процедури рефінансування банків та контролю за виконанням банками своїх зобов’язань перед НБУ.
"Ми вважаємо, що експертиза Новаковського забезпечить ефективне виконання функцій НБУ у частині підтримки банків ліквідністю", – зазначив заступник голови НБУ.
Раніше цю посаду займала Тетяна Лойченко.
Нагадаємо, президент Петро Порошенко внесе нову кандидатуру голови Національного банку України на розгляд Верховної Ради до кінця вересня.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат