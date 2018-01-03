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НБУ зміцнив курс гривні до 26,67

Євро знизився до 32,46 гривень/євро
1 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,64-26,67 гривні за долар.
НБУ зміцнив курс гривні до 26,67 Фото: УНІАН

Про це повідомляє Finance.ua.

На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,64-26,67 гривні;

Євро - 32,43-32,46 гривні;

Російський рубль -  0,4675-0,4684 гривні.

Нагадаємо, Національний банк вирішив підвищити облікову ставку з 16% до 17%. Причина такого рішення - високі темпи інфляції, яка в січні прискорилася до 14,1% і вже перевищила траєкторію прогнозу НБУ. За попередніми оцінками, високі темпи інфляції збереглися і в лютому.

 

 

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01 03 2018 20:57
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