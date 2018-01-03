НБУ зміцнив курс гривні до 26,67 Євро знизився до 32,46 гривень/євро

1 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,64-26,67 гривні за долар.

Фото: УНІАН

Про це повідомляє Finance.ua. На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними: Долар США - 26,64-26,67 гривні; Євро - 32,43-32,46 гривні; Російський рубль - 0,4675-0,4684 гривні. Нагадаємо, Національний банк вирішив підвищити облікову ставку з 16% до 17%. Причина такого рішення - високі темпи інфляції, яка в січні прискорилася до 14,1% і вже перевищила траєкторію прогнозу НБУ. За попередніми оцінками, високі темпи інфляції збереглися і в лютому.

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