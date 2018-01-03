БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ1 березня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,64-26,67 гривні за долар.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НБУ зміцнив курс гривні до 26,67
Євро знизився до 32,46 гривень/євро
Фото: УНІАН
Про це повідомляє Finance.ua.
На 17:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,64-26,67 гривні;
Євро - 32,43-32,46 гривні;
Російський рубль - 0,4675-0,4684 гривні.
Нагадаємо, Національний банк вирішив підвищити облікову ставку з 16% до 17%. Причина такого рішення - високі темпи інфляції, яка в січні прискорилася до 14,1% і вже перевищила траєкторію прогнозу НБУ. За попередніми оцінками, високі темпи інфляції збереглися і в лютому.
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