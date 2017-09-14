НБУ знайшов нову посаду директору департаменту, якого спіймали на хабарі в $25 тис
За версією слідства, директор департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Шацький вимагав $35 тис за реєстрацію платіжної системи "Платисервіс". 2 лютого під час отримання останньої частини хабара в розмірі 25 тисяч доларів його затримали, інформують "Українські новини" прес-служба банку, на нову посаду Шацький був переведений у червні.
"Функціонал діючої посади Сергія Шацького не перетинається з питаннями ліцензування платіжних систем і оверсайту за ними", - повідомили в НБУ.
Відповідно, посада директора департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ вакантна, відкритий конкурс на її заміщення було оголошено 29 серпня, збір документів від кандидатів тривав по 11 вересня включно.
Зараз проводять співбесіди з метою визначення переможця.
Нагадаємо, що НАБУ допитало заступника голови Національного банку Катерину Рожкову у справі про зловживання чиновників Нацбанку (НБУ).
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