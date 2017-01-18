НБУ знову зміцнив офіційну гривню

19 січня офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,31 гривні за євро

Національний банк підвищив офіційний курс гривні по відношенню до долара на 13 копійок до 27,49 гривні за долар.

Про це йдеться в повідомленні регулятора.

Так, на 19 січня офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,31 гривні за євро.

За 10 російських рублів дають 4,6452 гривні.

Як відомо, 18 січня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку станом на 17:00 встановилися на рівні 27,56-27,62 гривні за долар.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Національний банк обіцяв стабілізувати ситуацію на валютному ринку, а коливання курсу гривні є сезонними.