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НБУ знизив облікову ставку до 12,5%

З квітня 2017 р. ставка становила 13% річних
Правління Національного банку України прийняло рішення про зниження облікової ставки з 26 травня 2017 року до 12,5% річних.
НБУ знизив облікову ставку до 12,5% Фото: galychyna.info

 З квітня 2017 р. ставка становила 13% річних, - йдеться в повідомленні прес-служби НБУ.

У повідомленні Нацбанку сказано, що інфляція у квітні очікувано сповільнилася до 12.2% у річному вимірі. Такий рівень інфляції в квітні виявився дещо нижче траєкторію прогнозу. Стабільна ситуація на фінансовому ринку, у свою чергу, призвела до поліпшення інфляційних очікувань. Як наслідок, базова інфляція в квітні залишилася незмінною на рівні 6,3%.

За попередніми оцінками Національного банку, у травні інфляція в річному вимірі прискорилася. Переважно - внаслідок подорожчання сирих продуктів харчування і збільшення тарифів на адміністративно регульовані послуги.

Надалі В цьому році Національний банк відзначає, що може продовжити пом'якшення монетарної політики, але тільки у випадку стійкого зниження ризиків. "Втім, швидкість та ступінь можливого подальшого зниження облікової ставки будуть залежати від оцінки середньострокових ризиків для досягнення цілей інфляції як у 2017 році, так і, головне, вже в 2018 році. Очікується, що в цілому за результатами 2017 року, на початку якого облікова ставка перебувала на рівні 14% річних, масштаб її зниження буде набагато менше порівняно з 2016 роком, протягом якого ставка знизилася на 8 п. п.", - сказано в повідомленні.

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25 05 2017 14:20
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