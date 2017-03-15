Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

НБУ знизив офіційний курс гривні

Курс НБУ на 15 березня: долар - 26,90 грн, євро - 28,60 грн
Національний банк знизив офіційний курс гривні на 15 березня на 1 копійку до 26,9 гривні за долар.
НБУ знизив офіційний курс гривні Фото:i.lb.ua

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,6 гривні за євро, -  йдеться в даних регулятора.

За 10 російських рублів дають 4,5636 гривні.

Зазначимо, Національний банк збирається підвищити ліміт на продаж валюти населенню з нинішніх 12 тисяч до 150 тисяч гривень на добу (в еквіваленті).

Додамо також, що міжнародні резерви України за лютий зросли приблизно на 15 млн доларів.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 03 2017 09:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Бізнес на Amazon для українців: шанс на гідне життя чи марна трата часу і грошей?

Бізнес на Amazon для українців: шанс на гідне життя чи марна трата часу і грошей?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.