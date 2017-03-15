БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНаціональний банк знизив офіційний курс гривні на 15 березня на 1 копійку до 26,9 гривні за долар.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НБУ знизив офіційний курс гривні
Курс НБУ на 15 березня: долар - 26,90 грн, євро - 28,60 грн
Фото:i.lb.ua
Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,6 гривні за євро, - йдеться в даних регулятора.
За 10 російських рублів дають 4,5636 гривні.
Зазначимо, Національний банк збирається підвищити ліміт на продаж валюти населенню з нинішніх 12 тисяч до 150 тисяч гривень на добу (в еквіваленті).
Додамо також, що міжнародні резерви України за лютий зросли приблизно на 15 млн доларів.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
15 03 2017 09:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат