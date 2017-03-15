НБУ знизив офіційний курс гривні Курс НБУ на 15 березня: долар - 26,90 грн, євро - 28,60 грн

Національний банк знизив офіційний курс гривні на 15 березня на 1 копійку до 26,9 гривні за долар.

Фото:i.lb.ua

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,6 гривні за євро, - йдеться в даних регулятора. За 10 російських рублів дають 4,5636 гривні. Зазначимо, Національний банк збирається підвищити ліміт на продаж валюти населенню з нинішніх 12 тисяч до 150 тисяч гривень на добу (в еквіваленті). м іжнародні резерви України за лютий Додамо також, щоіжнародні резерви України за лютий зросли приблизно на 15 млн доларів.

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