НБУ знизив прогноз зростання ВВП до 1,9% в 2017 році, а в 2018 і 2019 роках підвищив - до 4%.

Погіршення прогнозу обумовлено очікуванням, що блокада на сході країни та втрата виробничих потужностей на підприємствах, розташованих на територіях, непідконтрольних

НБУ знизив прогноз зростання ВВП в поточному році до 1,9%, і підвищив на 2018 і 2019 роки - до 3,2 та 4%.

Про це в ході брифінгу, який транслював телеканал "112 Україна", заявила глава НБУ Валерія Гонтарєва.

"Національний банк переглянув прогноз зростання ВВП на 2017 - 2018 роки. У 2017 році зростання економіки сповільниться до 1,9%. Погіршення прогнозу обумовлено очікуванням, що блокада на сході країни та втрата виробничих потужностей на підприємствах, розташованих на підконтрольних територіях, приведуть до падіння промислового виробництва в окремих галузях. Зокрема, в металургії, добувної промисловості, виробництві коксу та електроенергетиці. Частково негативний ефект буде компенсовано більш сприятливою зовнішньою кон'юнктурою", - розповіли в НБУ.

"У 2018 - 2019 роках зростання реального ВВП прискориться до 3.2% і 4.0% відповідно. Стан економіки будуть визначати відносно високі темпи зростання споживчого та інвестиційного попиту. Цей попит стимулюватиме зростання імпорту товарів і послуг. У той же час, це буде компенсовано поступовим нарощуванням експортного потенціалу в 2018 2019 роках", - йдеться в прогнозі.

Нагадаємо, Національний банк України погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) в 2017 році з 2,8% до 1,9% у зв'язку з тимчасовим припиненням переміщення вантажів через лінію розмежування на Донбасі.