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НБУ звинуватив Гонтарєву в недостатньому контролі за ПриватБанком

Правління Національного банку не вжили своєчасних заходів
Рада НБУ визнала недостатньою роботу правління щодо нагляду за ПриватБанком.
НБУ звинуватив Гонтарєву в недостатньому контролі за ПриватБанком Фото: Reuters

"Запізнілі дії правління Національного банку не сприяли вжиттю своєчасних заходів щодо стабілізації ситуації та мінімізації фінансових втрат", - йдеться в рішенні Ради НБУ від 4 липня, оприлюдненому на сайті НБУ в середу.

Рада нагадує, що для поповнення капіталу ПриватБанку держава вже витратила еквівалент майже 5% ВВП, а з урахуванням ухваленого в другій половині червня рішення про додаткову капіталізацію на 38,5 млрд грн зазначені витрати можуть зрости до близько 7% ВВП.

Рада НБУ також зазначає, що в результаті націоналізації ПриватБанку частка держави у банківському секторі України перевищила половину цього сектора, зокрема, за чистими активами - 56%, за депозитами населення - 62%.

"Превалююча частка держави в банківському сегменті наразі є одним з основних системних ризиків фінансової системи України", - констатує рада. 

Відзначимо, що 10 травня був останній робочий день Гонтаревої на посаді голови НБУ. Свого першого заступника Якова Смолія, Гонтарева призначила в. о. голови Нацбанку, і він буде виконувати ці обов'язки, поки не призначать нового голову.

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05 07 2017 15:22
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