"Не хвилюйтесь, я вижив": Сенцов написав листа правозахисникам
Лист українського режисера оприлюднив правозахисник з Челябінської області Микола Щур.
"Аналізи, звісно, ще не хороші, але вже й не погані, як раніше. Капати теж наприкінці минулого тижня припинили, нарешті. Тепер, в основному, дієта, спостереження і так, таблетки по дрібницях. Так що не хвилюйтесь там особливо - я вижив", - наводить цитату з листа Сенцова правозахисник.
Нагадаємо, що Олег Сенцов припинив голодування. Російська сторона офіційно повідомила про заяву Сенцова, однак причин не назвала. За словами його адвоката, рішення про припинення голодування ухвалено після того, як російські лікарі й тюремники висунули ультиматум Сенцову, запропонувавши або добровільно припинити голодування, або погодитися на примусове годування.
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